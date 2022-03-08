Оккупанты обстреляли автобус с выезжавшими из Макарова беженцами. ВИДЕО
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Российские оккупанты обстреляли автобус с беженцами из Макарова Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке написал мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Он отметил: "Автобус с беженцами из Макарова подвергся обстрелам. Люди шли 4 километра под артобстрелами с детьми на руках!!!
В Житомире они остановились у кафе просто набрать воды и сходить в туалет. В транспорте, в котором они ехали, выбиты окна.
В кафе их накормили и снабдили водой. Мы пересадили их в другие автобусы и отправили дальше на Запад".