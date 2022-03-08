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Мэр Чернигова Атрошенко обратился к жителям Западной Украины: Помогите задержать вражеское нашествие, и тогда они не придут к вам. ВИДЕО

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Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко обратился к мужчинам – жителям центральных и западных областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Новый Чернигов".

Атрошенко призвал украинцев из западных и центральных областей взять оружие и стать бок о бок с бойцами Чернигова, Сум, Харькова и "доказать героизм воинов УПА, объединить таким образом Украину и задержать вражеское нашествие в наших городах".

"Пусть они останутся в нашей земле – здесь! И тогда они не придут к вам. Слава Украине!" – подчеркнул мэр Чернигова.

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Топ комментарии

  • Lopik Kocur
    Всі це прекрасно розуміють, на заході воєнкомати працюють по повній, просто очевидно що на другий день ніхто мобілізованого не кине в бій. Є таки затримка в 2-3 тижні між мобілізацією і готовністю
  • Rostyslav Komarnytsky
    Розкажу одну "таємницю". Під Черніговом вюють військові не лише з Чернігівської області. Труни приходять і у Львівську область. Зокрема танкіст-герой Сапіло саме звідси. І ще. По Львівській області тиняються здорові плечисті молоді "біженці" з району бойових дій у східних областях і шукають можливості чкурнути за кордон. Ставати на облік у військкомат не збираються. Тому Атрощенку краще робити свою роботу.
  • Олексій Панкратов
    Не зовсім зрозуміло, чому їх хтось мусить просити? І що це знов за ******* поділ держави на якийсь захід і схід? Що, бляха, за "мешканці західної України"? Е українці. Крапка. Не західні, не східні, не центральні. ЄДИНІ.

    Пора з цим мером СБУ провести бесіду.
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