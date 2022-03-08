Мэр Чернигова Атрошенко обратился к жителям Западной Украины: Помогите задержать вражеское нашествие, и тогда они не придут к вам. ВИДЕО

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко обратился к мужчинам – жителям центральных и западных областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Новый Чернигов".

Атрошенко призвал украинцев из западных и центральных областей взять оружие и стать бок о бок с бойцами Чернигова, Сум, Харькова и "доказать героизм воинов УПА, объединить таким образом Украину и задержать вражеское нашествие в наших городах".

"Пусть они останутся в нашей земле – здесь! И тогда они не придут к вам. Слава Украине!" – подчеркнул мэр Чернигова.

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