Самолеты бомбят украинские города неуправляемыми авиабомбами свободного падения, - сбитый оккупант Красноярцев. ВИДЕО

5 марта над территорией Украины был сбит вражеский самолет Су-34, выполнявший бомбардировку жилых кварталов Чернигова. Экипаж успел катапультироваться. Штурман вражеского самолета погиб. Летчик был взят в плен.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

"Это Александр Красноярцев, майор, летчик 1-го класса, начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром "Шагол", г. Челябинск).

Красноярцев дал показания, что российским военным командованием сознательно отдаются приказы о бомбовых ударах по объектам мирной инфраструктуры и жилым кварталам украинских городов. При этом для ударов используется не высокоточное оружие, как утверждают военачальники и пропагандисты оккупантов, а неуправляемые авиабомбы свободного падения (не высокоточные) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Это приводит к значительным потерям среди мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры. Такие бомбардировки – очередное очевидное преступление против человечности со стороны армии оккупантов.

Все полученные материалы и свидетельства обрабатываются украинскими следственными органами. Эти материалы будут переданы в Гаагский трибунал по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности.

Александр Красноярцев обратился к российским военным пилотам с призывом прекратить бомбардировки украинского мирного населения и гражданских объектов", - отмечается в сообщении.