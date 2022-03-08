Самолеты бомбят украинские города неуправляемыми авиабомбами свободного падения, - сбитый оккупант Красноярцев. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.
"Это Александр Красноярцев, майор, летчик 1-го класса, начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром "Шагол", г. Челябинск).
Красноярцев дал показания, что российским военным командованием сознательно отдаются приказы о бомбовых ударах по объектам мирной инфраструктуры и жилым кварталам украинских городов. При этом для ударов используется не высокоточное оружие, как утверждают военачальники и пропагандисты оккупантов, а неуправляемые авиабомбы свободного падения (не высокоточные) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Это приводит к значительным потерям среди мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры. Такие бомбардировки – очередное очевидное преступление против человечности со стороны армии оккупантов.
Все полученные материалы и свидетельства обрабатываются украинскими следственными органами. Эти материалы будут переданы в Гаагский трибунал по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности.
Александр Красноярцев обратился к российским военным пилотам с призывом прекратить бомбардировки украинского мирного населения и гражданских объектов", - отмечается в сообщении.