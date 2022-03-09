Если не собирались входить в города, то не нужно было начинать. За две недели ни одного города не взяли, - эфир роспропагандиста Соловьева. ВИДЕО

В разговоре российского пропагандиста Соловьева с израильским собеседником Яковом Кедми последний заявил, что не видит результатов "военной операции", когда за 2 недели не захвачен ни один крупный город. Также он заявил, что для достижения цели нужно идти на штурм больших городов, потому что там находятся власти. На что пропагандист заявил, что эти слова вгоняют его в тоску.