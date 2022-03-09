Силы теробороны получили на вооружение легкие реактивные гранатометы Instalaza C90. ВИДЕО

Силы территориальной обороны Украины получили легкие реактивные гранатометы Instalaza C90.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

"Специально для "русских освободителей"! Смотрите, что есть у теробороны! Теперь прикиньте, что есть в ВСУ. Вам пзда, орки!": территориальная оборона Украины получила на вооружение легкие реактивные гранатометы Instalaza C90

Испанский реактивный противотанковый гранатомет Instalaza C90 является самой легкой системой пехотного оружия в своем классе. Дальность пристрела – 500 м.

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Российские оккупанты, запомните – в вас будут стрелять из каждого окна. Сдавайтесь, выбора у вас уже нет!", - говорится в описании видео

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