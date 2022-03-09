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Силы теробороны получили на вооружение легкие реактивные гранатометы Instalaza C90. ВИДЕО

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Силы территориальной обороны Украины получили легкие реактивные гранатометы Instalaza C90.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

"Специально для "русских освободителей"! Смотрите, что есть у теробороны! Теперь прикиньте, что есть в ВСУ. Вам пзда, орки!": территориальная оборона Украины получила на вооружение легкие реактивные гранатометы Instalaza C90

Испанский реактивный противотанковый гранатомет Instalaza C90 является самой легкой системой пехотного оружия в своем классе. Дальность пристрела – 500 м.

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Российские оккупанты, запомните – в вас будут стрелять из каждого окна. Сдавайтесь, выбора у вас уже нет!", - говорится в описании видео

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Топ комментарии

  • olele
    🔥В России сожгли военкомат, чтобы избежать призыва на войну в Украину.

    В Луховицах Московской области сторонник антипутинской оппозиции раскрасил ворота местного военкомата в цвета Государственного Флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев". После чего он перелез через забор и забросил в окна здания коктейли Молотова, что вызвало пожар.

    Таким образом молодой человек попытался уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут послать на войну в Украину.

    Россиянин пояснил, что он не намерен выполнять преступные приказы и надеется, что предотвратил неоправданное кровопролитие среди своих одноклассников и друзей. Он также призвал сограждан совершать такие же активные и радикальные действия, поскольку уличные протесты не приносят желаемого результата.

    https://www.youtube.com/watch?v=5FJRFAYDpdA


    https://t.me/charter97_org/65602
  • Папєрєднік
    Оркам pizzda!
  • Muni
    Хєрасє, весит 5 кг, тандем, 500 мм бронепробитие. Точно оркам п...а! 👍
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