Силы теробороны получили на вооружение легкие реактивные гранатометы Instalaza C90. ВИДЕО
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Силы территориальной обороны Украины получили легкие реактивные гранатометы Instalaza C90.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
"Специально для "русских освободителей"! Смотрите, что есть у теробороны! Теперь прикиньте, что есть в ВСУ. Вам пзда, орки!": территориальная оборона Украины получила на вооружение легкие реактивные гранатометы Instalaza C90
Испанский реактивный противотанковый гранатомет Instalaza C90 является самой легкой системой пехотного оружия в своем классе. Дальность пристрела – 500 м.
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Российские оккупанты, запомните – в вас будут стрелять из каждого окна. Сдавайтесь, выбора у вас уже нет!", - говорится в описании видео
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