В Чернигове "зеленого коридора" сегодня не будет, - глава ОГА Чаус. ВИДЕО
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Чернигов не будет организовывать зеленый коридор в среду, 9 марта.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера мы обсуждали вопросы зеленого коридора, но учитывая обстоятельства и то, что идут сейчас на киевской трассе в нескольких местах бои с противником, где противник получает от наших Вооруженных сил, было принято решение сегодня зеленый коридор не делать", - сказал Чаус .
Он добавил, что кто-то может и хочет, одной-двумя машинами уезжают.
"Централизованная эвакуация будет тогда, когда военные подтвердят нам такою возможность. На сегодняшний день этой возможности нет", - отметил Чаус.