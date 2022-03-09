В Чернигове "зеленого коридора" сегодня не будет, - глава ОГА Чаус. ВИДЕО

Чернигов не будет организовывать зеленый коридор в среду, 9 марта.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы обсуждали вопросы зеленого коридора, но учитывая обстоятельства и то, что идут сейчас на киевской трассе в нескольких местах бои с противником, где противник получает от наших Вооруженных сил, было принято решение сегодня зеленый коридор не делать", - сказал Чаус .

Он добавил, что кто-то может и хочет, одной-двумя машинами уезжают.

"Централизованная эвакуация будет тогда, когда военные подтвердят нам такою возможность. На сегодняшний день этой возможности нет", - отметил Чаус.