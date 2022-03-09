"Вторая армия мира, #бануться! Стволы, с#ка, грязные, одно колесо такое, другое другое": украинские воины показали военную технику российских оккупантов. ВИДЕО
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Украинские военные показали, в каком ужасном состоянии находится военная техника армии РФ. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Соответствующее видео с захваченной техникой российских оккупантов было опубликовано в интернете, передает Цензор.НЕТ.
"Вторая армия мира. Они даже букву Z неправильно написали. Свинособаки неграмотные", - говорится в описании видео.