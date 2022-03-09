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"Вторая армия мира, #бануться! Стволы, с#ка, грязные, одно колесо такое, другое другое": украинские воины показали военную технику российских оккупантов. ВИДЕО

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Украинские военные показали, в каком ужасном состоянии находится военная техника армии РФ. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Соответствующее видео с захваченной техникой российских оккупантов было опубликовано в интернете, передает Цензор.НЕТ.

"Вторая армия мира. Они даже букву Z неправильно написали. Свинособаки неграмотные", - говорится в описании видео.

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Топ комментарии

  • Al Kw
    Відразу відчувається українська хазяйнуватість )) Який фантастичний народ!
    Слава Україні! Дорогу майбутньому України!
  • Никита 1fb2dec3
    БОМЖ-армия мира)
  • Максим Пушкар
    Цим дебілам дали найскладніші задачу. Написати букву Z
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