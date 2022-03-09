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"Танкисты даже не успели понять, что произошло", - Javelin уничтожил технику оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

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В Харьковской области Javelin защитников Украины поразил российский танк с расстояния 2 км.

Такое видео появилось в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковская область. Javelin в данном случае поразил цель с расстояния около 2 км. Танкисты даже не успевают понять, что произошло. Welcome to hell, сволочь! Ваших похорон дома не будет! Вы останетесь в Украине в виде летучих углей и белого пепла!" , – пишет автор опубликованного видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военнослужащие отбили нападение вражеской ДРГ, атаковавшей блокпост в Харьковской области

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    « друга армия світу»😀😀😀
  • Slava Holt
    Стал людоедом, полюбил московский паштет, особенно свежий. Прости Господи.
  • olele
    Г. Нарбут з нами!..
    (******* інтерпрете)

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