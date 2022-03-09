"Хочу спросить тебя, брат. Когда, на каком этапе ты продал душу дьяволу?", - подполковник ВСУ Кондрацкий обратился к брату-депутату Госдумы РФ. ВИДЕО

Один из защитников Одессы подполковник ВСУ Николай Кондрацкий обратился к своему двоюродному брату – депутату Государственной Думы РФ, заместителю Председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности Анатолию Выборному.