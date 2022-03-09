Мы должны под Киевом переломить хребет россиянам, - Турчинов. ВИДЕО

Россия считается только с силой, и именно под Киевом мы должны переломить им хребет. Об этом сказал исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов на позициях теробороны в Киеве.

По словам Турчинова, российские войска доминируют в украинском небе, и их главная тактика – ракетно-бомбовые удары по нашим городам, гражданским и инфраструктурным объектам, передает Цензор.НЕТ.

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"Поняв, что не могут прорвать нашу оборону, они стали издеваться над гражданскими людьми. Именно этим садизмом и невероятной жестокостью россияне хотят сломить наше сопротивление", – отметил и.о. президента в 2014 году.

Турчинов подчеркнул, что, несмотря на усиление авиа- и ракетных ударов и дополнительные силы для наступления, враг не сможет достичь своей цели и сломать оборону Киева.

"Считаю, что через неделю боев подобной интенсивности, как сейчас, российское наступление полностью захлебнется, и на переговорах мы будем диктовать условия Путину", - сказал Турчинов, и предложил из арестованных по всему миру средств российских олигархов "уже начинать финансировать украинскую армию ".

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Говоря об альтернативе "закрытому небу" над Украиной, экс-глава СНБО отметил, что сегодня чрезвычайно важна военная поддержка Украины. "Если наши партнеры из стран-членов НАТО не могут закрыть небо, нам нужна помощь в виде самолетов, мощных средств противовоздушной обороны и средств противотанковой защиты, чтобы надежно уничтожать врага", - сказал Турчинов, объяснив, что Украине нужно преимущество в небе. "Это обеспечит ключевой перелом в противостоянии, позволяя нам уничтожать россиян там, где они концентрируют, накапливают и перегруппировывают свои силы", – пояснил он.

"В случае скорой помощи от наших партнеров самолетами, противовоздушными средствами обороны, противотанковым оружием мы способны остановить и победить Путина здесь, в Украине", – сказал Турчинов, добавив, что благодаря невиданному до того единству стран, поддерживающих Украину, и созданию мощной антипутинской коалиции сегодня можно уничтожить Россию в ее современном виде, "чтобы она больше никогда никому в мире не смогла угрожать".

"Этот Карфаген должен быть разрушен! Нужно переходить к наступлению на кровавую империю Путина на военном, международном, экономически-санкционном и правовом направлениях. Весь цивилизованный мир должен понять, что появилась возможность, объединив усилия, раздавить это бешеное чудовище. И именно под Киевом мы переломим им хребет!" – резюмировал он.