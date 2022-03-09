Новости • Видео • Война Концерт в Киеве с призывом закрыть небо над Украиной. ВИДЕО 13:45 09.03.2022 8 8694 На Майдане Незалежности в Киеве началась акция "Свободное небо/Free Sky" в поддержку призыва украинского народа закрыть небо над Украиной. Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский – США: Когда будет решение о передаче нам боевых самолетов из Польши? Не опрокидайте ответственность! войнаКиевОфис Президентазакрытое небо Поделиться Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в Telegram Поделиться в WhatsApp Поделиться в Viber Скопировать ссылку Комментировать