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Концерт в Киеве с призывом закрыть небо над Украиной. ВИДЕО

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На Майдане Незалежности в Киеве началась акция "Свободное небо/Free Sky" в поддержку призыва украинского народа закрыть небо над Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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