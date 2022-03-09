Тероборона под Сумами уничтожает из гранатометов NLAW российскую военную технику: "Башня танка подлетает на 15-20 метров вверх". ВИДЕО
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Под Сумами территориальная оборона попробовала британские NLAW для разоружения российской колонны бронетехники.
Об этом рассказывает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Sergey Naumovich.
"Успешно. Понравилось, как башня танка подлетает на 15-20 метров вверх. Зрелище, говорят, незабываемое. Очень красиво и зажигательно, с хорошим фейерверком и праздничным запахом бенгальских огней! Хотят еще! Желают!" – рассказал он.