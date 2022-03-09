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"Под минометом уже три дня. 11 трупов. Хотели по болоту прорваться - 60 танков утопили": российский оккупант в разговоре с матерью рассказал о потерях. ВИДЕО

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Украинские спецслужбы продолжают перехватывать разговоры оккупантов.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал запись разговора еще одного российского оккупанта, звонившего своей матери, передает Цензор.НЕТ.

В телефонном разговоре он рассказал, что уже три дня его бригада находится под минометом. В результате погибли 11 российских военных.

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"Вчера решили прорваться, проехали по болоту, 60 танков утопили. Сейчас вытаскиваем потихоньку", - сказал оккупант.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Сволочь и **** кого-то сволочами и ****ми обзывает.
  • Andrew Zamoroka 96c181b6
    А у полоні буде про учєнія розказувати!
  • Воблин
    Это первые три дня могли рассказывать,а теперь говорят,что не стреляли ни разу.
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