"Под минометом уже три дня. 11 трупов. Хотели по болоту прорваться - 60 танков утопили": российский оккупант в разговоре с матерью рассказал о потерях. ВИДЕО

Украинские спецслужбы продолжают перехватывать разговоры оккупантов.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал запись разговора еще одного российского оккупанта, звонившего своей матери, передает Цензор.НЕТ.

В телефонном разговоре он рассказал, что уже три дня его бригада находится под минометом. В результате погибли 11 российских военных.

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"Вчера решили прорваться, проехали по болоту, 60 танков утопили. Сейчас вытаскиваем потихоньку", - сказал оккупант.