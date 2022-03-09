"Под минометом уже три дня. 11 трупов. Хотели по болоту прорваться - 60 танков утопили": российский оккупант в разговоре с матерью рассказал о потерях. ВИДЕО
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Украинские спецслужбы продолжают перехватывать разговоры оккупантов.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал запись разговора еще одного российского оккупанта, звонившего своей матери, передает Цензор.НЕТ.
В телефонном разговоре он рассказал, что уже три дня его бригада находится под минометом. В результате погибли 11 российских военных.
"Вчера решили прорваться, проехали по болоту, 60 танков утопили. Сейчас вытаскиваем потихоньку", - сказал оккупант.