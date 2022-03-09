Несколько дней бродили по лесам, пока нас не захватили "охотники из теробороны": старший лейтенант армии РФ сдался в плен. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на официальной странице СБУ.
По его словам, его взвод был направлен из РФ в населенный пункт Бобровица. По дороге сломалась техника и командиры его и еще несколько бойцов бросили охранять ее, но за ними никто не вернулся. В дальнейшем они сожгли увязший в болоте БТР, несколько дней бродили по украинским лесам, пока их не поймали представители местной территориальной обороны.
"Российский захватчик так хотел сдаться в плен украинцам, что сдал не только свое оружие, но и форму. Поэтому на допросе СБУ сидит в свадебном костюме, который из сострадания ему дали украинцы.
Говорит, что им обещали 3-4-дневный победный марш и теплую встречу местного населения. Но они, покинутые на произвол судьбы своими командирами, несколько дней бродили в лесах, убегали от местных жителей, пока не сдались в плен "охотникам из теробороны".
Интересно, как будет рассказывать потомкам "бравый" разведчик о своих подвигах в Украине? Расскажет, как в болотах на Черниговщине сжег свой БТР и потерял парадную форму, в которой планировал пройти торжественным шествием по Крещатику? Покажет ли это видео в костюме жениха?", - говорится в сообщении СБУ.