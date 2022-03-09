Зеленский об авиаударе по роддому Мариуполя: Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Немедленно закройте небо!

Прямой удар российских войск по роддому – сознательный акт террора.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность" , – написал глава государства.

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