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Зеленский об авиаударе по роддому Мариуполя: Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Немедленно закройте небо!

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Прямой удар российских войск по роддому – сознательный акт террора.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность" , – написал глава государства.

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Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Самым первым и бескомпромиссным условием Украины в переговорном процессе должно стать - Передать Украине всех военных преступников кто отдавал преступные приказы и кто эти преступные приказы выполнял. Только после выполнения условия номер 1, можно продолжать вести переговоры в другом направлении.
  • xander 9cf28439
    Кацапы - эталонные подонки и мрази. Сейчас бьют авиацией и ракетами исключительно по гражданским объектам. Рядовой кацапский каратель ничем не лучше того, кто отдает приказы. Недоразвитые и жестокие ублюдки.
  • Vlad_Len
    А світу глибоко начхати на дітей. Всіх! Світ з'їхав з глузду.
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