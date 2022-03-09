Воронка от удара неуправляемой бомбой по роддому в Мариуполе. ВИДЕО
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Россия бомбила роддом в Мариуполе, вероятно, фугасными неуправляемыми авиабомбами ФАБ-1000.
Видео в Facebook выложил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Воронка от фугасной неуправляемой авиабомбы, вероятно ФАБ-1000, которыми Россия сегодня разбомбила детскую больницу в Мариуполе. Город просто сносят, не разбирая уже где какие цели. Россия ведет войну на уничтожение украинцев, цель этого террора - заставить сдать город. Если НАТО не может закрыть небо над Украиной, но может дать нам современные ЗРК и истребители", - написал он.