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Российские оккупанты воруют кур в украинском селе. ВИДЕО

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Голодные российские оккупанты, которых забыли накормить путинские власти, мародерствуют в украинских селах, воруют кур.

Соответствующее видео главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов выложил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Российская армия крадет кур в украинском селе. Хозяев домов убивают и "денацифицируют" кур. Пришли пожрать, в общем-то, типичный нищенский озлобленный "русский мир", который не кормит начальство, чтобы пищу добывали в захваченных селах и городах", - написал Бутусов.

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    яйко, курко, млеко? - Україна це вже чула, ніякого дива.
  • Andry Moon
    Вторая по мощи в мире армия курокрадов
  • Andry Moon
    Угробитьтехники на 5 миллиардов баксов, положить 12 тисяч солдат чтоб вволю пограбить украинских кур.
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