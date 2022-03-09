Вся Украина просит НАТО закрыть над нами небо. Но нас не слышат, - Зеленская о бомбардировках больницы Мариуполя. ВИДЕО

Еще не известно, сколько погибло и пострадало людей из-за бомбежек больницы и роддома Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом первая леди написала на фейсбуке.

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"Мариуполь. Только что. Российский авиаудар по больнице и роддому. Это страшное видео. А еще страшнее то, чего мы на нем не видим. Мы еще не знаем, сколько погибших и раненых мам и детей.

Вся Украина просит НАТО закрыть над нами небо. Просит, чтобы это больше не происходило. Но нас не слышат. А вражеские самолеты уже открыто истребляют мирное население", – написала она.

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