Вся Украина просит НАТО закрыть над нами небо. Но нас не слышат, - Зеленская о бомбардировках больницы Мариуполя. ВИДЕО
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Еще не известно, сколько погибло и пострадало людей из-за бомбежек больницы и роддома Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом первая леди написала на фейсбуке.
"Мариуполь. Только что. Российский авиаудар по больнице и роддому. Это страшное видео. А еще страшнее то, чего мы на нем не видим. Мы еще не знаем, сколько погибших и раненых мам и детей.
Вся Украина просит НАТО закрыть над нами небо. Просит, чтобы это больше не происходило. Но нас не слышат. А вражеские самолеты уже открыто истребляют мирное население", – написала она.