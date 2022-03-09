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Вся Украина просит НАТО закрыть над нами небо. Но нас не слышат, - Зеленская о бомбардировках больницы Мариуполя. ВИДЕО

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Еще не известно, сколько погибло и пострадало людей из-за бомбежек больницы и роддома Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом первая леди написала на фейсбуке.

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"Мариуполь. Только что. Российский авиаудар по больнице и роддому. Это страшное видео. А еще страшнее то, чего мы на нем не видим. Мы еще не знаем, сколько погибших и раненых мам и детей.

Вся Украина просит НАТО закрыть над нами небо. Просит, чтобы это больше не происходило. Но нас не слышат. А вражеские самолеты уже открыто истребляют мирное население", – написала она.

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Топ комментарии

  • Zumrut Suni
    21.11.2021

    За даними української розвідки, атака може статися в січні-лютому наступного року і, ймовірно, включатиме авіаудари, застосування артилерії та бронетанкових військ.

    18/02/2022

    "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
  • Герхард
    Вся Україна 3 роки просила ЗЄ займатися озброєнням ВСУ, але він займався своїми рейтингами замість цього.

    А винувато в тому, що Україна виявилася неготовою до війни, звісно, НАТО, а не ЗЄ.

    Хоча це обов'язок ЗЄ, а не НАТО.
  • Amber
    "нещасні рашинські фашисти , як дехто іх називає дітьми " обстріляли пологовий будинок в Маріуполі.
    Місце де народжувалися діти, де перебували майбутні мами в очікуванні появи малюка.

    Це святе місце.

    раша має бути проклята на віки.😡
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