Россия за две недели вторжения не смогла взять ни одного города Донбасса, - глава ОГА Кириленко. ВИДЕО
Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня 9 марта 2022 года. И в это время, на 14-й день своего массированного вторжения, враг не смог взять ни одного города нашей области, ни одного. Север области, центр, Бахмут, Лиман, Святогорск, Славянск, Краматорск, Мирноград, Угледар, Курахово, Марьинка и Красногоровка все остается под нашим полным контролем", - заявил глава области.
Он констатировал, что в тяжелом положении города Волноваха и Мариуполь, ведь российские захватчики равняют их с землей своими самолетами и реактивной артиллерией.
"Волноваха лежит в руинах и под ними до сих пор остаются люди, наши с вами люди. Ценой невероятных усилий и героизма спасателей, представителей власти, волонтеров-водителей мы эвакуировали оттуда тысячи людей и будем делать это и дальше", - отметил Кириленко.
Руководитель ОВА добавил, что все внимание мира приковано к героическому Мариуполю, агрессор осадил город и целенаправленно его уничтожает: "Но военные, власть на всех уровнях, каждый на своем месте и в дальнейшем будет защищать Мариуполь на общем украинском фронте, и никто не покинет мариупольцев".