Момент попадания снаряда оккупантов в жилой дом. ВИДЕО
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Снаряд оккупантов при обстреле попал в жилой дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Единство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Единство.
Шоб ви всі повиздихали суки рашистські
Точно повторяется сценарий Донбасса и Луганска... Зашли как твари, мирное население забомбили, при том что орали на весь мир это все с Украинской территории и т.д. Так и сей час эта тварь шайгу - "мы не бомбим мирные дома"!!! Кто тебе тварь теперь поверит?? Сдохни и ты твой фюрер!!!
Миллиарды проклятий всем русским!!!