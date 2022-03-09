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Момент попадания снаряда оккупантов в жилой дом. ВИДЕО

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Снаряд оккупантов при обстреле попал в жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Единство.

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Топ комментарии

  • Артем Дзюбенко 4f74d8c9
    Шоб ви всі повиздихали суки рашистські
  • Сергей Иванченко 88fe5c6e
    Точно повторяется сценарий Донбасса и Луганска... Зашли как твари, мирное население забомбили, при том что орали на весь мир это все с Украинской территории и т.д. Так и сей час эта тварь шайгу - "мы не бомбим мирные дома"!!! Кто тебе тварь теперь поверит?? Сдохни и ты твой фюрер!!!
  • vadyan
    Миллиарды проклятий всем русским!!!
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