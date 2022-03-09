Для возобновления энергопитания ЧАЭС необходимо, чтобы оккупанты покинули территории, где будут вестись аварийно-восстановительные работы, - "Укрэнерго". ВИДЕО
Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Почти две недели мы делали все возможное, держа ЧАЭС на одной линии электропередачи вместо трех и объясняя оккупантам необходимость ремонтов поврежденных линий, из-за которых питается Чернобыльская АЭС. Однажды мы получили согласие, и наша ремонтная бригада выехала на осмотр повреждений через вражеский блок-пост. Закончилось все жесткими обысками, стрельбой над головами наших сотрудников и угрозами расстрела - к ремонтным работам их не допустили.
К сожалению, не просто Украина, весь мир имеет дело с лицами, игнорирующими ядерные угрозы и риски для Европы и всего мира.
Мы призываем МАГАТЭ, ЕС, весь цивилизованный мир не молчать, не игнорировать ядерный терроризм со стороны России, который государство-агрессор делает сейчас против Украины.
В настоящее время для возобновления энергопитания ЧАЭС необходимо, чтобы оккупанты покинули площадку станции и территории, где будут вестись аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.