Подразделения ВСУ, вооруженные экспортными ПТРК "Стугна" и "Корсар", уничтожили 6 танков и БМП оккупантов под Киевом, - Залужный. ВИДЕО

Подразделения ПТРК из состава бригады Сил территориальной обороны Киева и одной из бригад специального назначения, в бою за столицу уничтожили шесть танков и один БМП оккупантов.