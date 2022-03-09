За несколько часов до авиаудара по мариупольскому роддому Захарова заявляла, что в нем "обустроили огневые позиции украинские нацбаты". ВИДЕО
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Представитель МИД России Мария Захарова за несколько часов до авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе заявила, что "украинские нацбаты" там якобы "обустроили огневые позиции".
Об этом она заявила во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Мариуполе украинские нацбаты, выгнав персонал и пациентов из роддома, оборудовали в нем огневые позиции", - сказала Захарова.
Через несколько часов после этого российские летчики сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе.