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За несколько часов до авиаудара по мариупольскому роддому Захарова заявляла, что в нем "обустроили огневые позиции украинские нацбаты". ВИДЕО

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Представитель МИД России Мария Захарова за несколько часов до авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе заявила, что "украинские нацбаты" там якобы "обустроили огневые позиции".

Об этом она заявила во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе украинские нацбаты, выгнав персонал и пациентов из роддома, оборудовали в нем огневые позиции", - сказала Захарова.

Через несколько часов после этого российские летчики сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе.

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Топ комментарии

  • Roman Podyu 5027fa4e
    Только петля вылечит эту суку
  • Michal Woronowsky
    Дусту б ти, курво, нажерлася.
  • Александр Карин
    Наркоманка їбана! Вашим оркам привід для вбивства цивільних не потрібен.

    «Окупанти обстріляли людей поблизу Чернігова. Мирне населення прмувало пішим маршрутом у напрямку Куликівки. У результаті обстрілу є загиблі та поранені. Про це повідомили міський голова Корюківки Ратан Ахмедов та міський голова Мени Геннадій Примаков.
    "Сьогодні маємо загиблу дівчину, яка разом з іншими людьми вибиралася з міста Чернігів в напрямку Куликівки, росіяни з танків розстріляли колону цивільних жителів. Є загиблі з Корюківки та Сновська, четверо наших людей з пораненнями, які не загрожують життю зараз в лікарні"» ©
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