Лапутина призывает мировых лидеров закрыть небо над Украиной. ВИДЕО

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина призывает мировых лидеров "прекратить зверства" РФ и закрыть небо над Украиной.

Об этом она сказала в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С 2014 года я собственными глазами видела зверства, которые творит РФ в Украине. В 2014 году начала существовать тюрьма "Изоляция", созданная российскими оккупантами в Донецке для того, чтобы устраивать пытки над украинскими гражданами. Это в ХХІ веке! Все мировые лидеры, мировое сообщество того времени было "глубоко обеспокоено". В течение восьми лет войны в Украине, которую коварно развязала РФ, вы продолжали быть "глубоко обеспокоенными".

Две недели украинский народ героически сопротивляется российскому агрессору. Российские войска совершают зверства в Украине – стреляют по мирным гражданам из тяжелого оружия, бьют баллистическими ракетами. Сегодня бомба попала в роддом города Мариуполь Донецкой области. Россия не просто не дает гуманитарных коридоров для наших граждан – она просто убивает наше будущее поколение, наших матерей. И вы продолжаете быть "глубоко обеспокоенными". Я призываю всех лидеров мира – будьте человечны! Закройте небо над Украиной!" – сказала Лапутина.

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По ее словам, украинский народ сейчас – страна Защитников.

"Украина сегодня сопротивляется российскому нашествию и сдерживает его, когда мир перед угрозой мировой войны. Прекратите эти зверства! Слава Украине!" – добавила она.