Военнослужащие 72 бригады ведут тяжелые бои и уничтожают врага на подступах к Киеву. ВИДЕО

На видео - один из эпизодов, как наилучшие сыновья Украины, военнослужащие 72 бригады, ведут тяжелые бои и уничтожают врага, рвущегося на Киев.