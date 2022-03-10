Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной. ВИДЕО

Об этом говорит один из таких "частных охранников", попавший в плен к украинским силовикам.

Да, СБУ опубликовала видео допроса оккупанта, информирует Цензор.НЕТ.

На видео оккупант признается, что за 2 тыс. долларов США пошел работать в охранную фирму в Ростове. Его, гражданского мужчину, наняли доставлять груз, информацию о котором держали в секрете.

СБУ сообщает, что задачей российского оккупанта было – доставить 2 КАМаза боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова.

"Украинские военные полностью разгромили вражескую колонну. Россиянину на видео повезло больше – он получил ранение.

Он понял, что никто не собирался рассчитываться с "добровольными смертниками" из "охранного агентства". Их послали на верную смерть", – говорят в Службе безопасности Украины.

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