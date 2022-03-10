На Банковой опровергли фейки о побеге команды Президента и рассказали об эвакуации мирных людей. ВИДЕО

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев не верить фейкам о якобы побеге команды Президента.

Об этом он заявил в своем видеообращении с улицы Банковой в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Враг не может победить нас в бою, поэтому запускает кучу фейков о том, что якобы команда Президента покинула страну. Это неправда. Я обращаюсь к вам с улицы Банковой подле здания ОП, где сейчас работает Президент и его команда", - сказал он.

Он также рассказал, что 9 марта эвакуировали около 48 тыс. человек с трех направлений: из Киевской области – 3,5 тыс. человек, из Сум – 43 тыс. человек, из Энергодара – 1 тыс. человек. По его словам, продолжается эвакуация десятков тысяч мирных жителей из Харькова.

"Все уже в безопасности, - подчеркнул он. - Мы продолжаем работать, чтобы обеспечить эвакуацию всех нуждающихся".

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Кирилл Тимошенко отметил, что сегодня в каждом регионе развернуты большие хабы гуманитарной помощи, которую ежедневно перевозят около тысячи фур, еще около 1200 тонн гумпомощи перевозит "Укрзализныця".

"Это действительно большая работа, цифры впечатляют. За 9 дней марта уже перевезено 10 500 тонн. Наращиваем темпы и объемы, чтобы помощь получили все, кто в ней нуждается", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.