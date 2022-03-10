Подразделение ВСУ разбило российскую колонну в северном направлении: абсолютно исправный Т-72 захвачен в ходе контратаки, - Бутусов. ВИДЕО

На северном направлении подразделение ВСУ разбило одну из колонн российских оккупантов.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Российская колонна разбита и абсолютно исправный Т-72 захвачен в ходе контратаки на северном направлении. Наше подразделение в бою возглавляло один из старших офицеров ВСУ", - рассказал он.