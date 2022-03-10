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Подразделение ВСУ разбило российскую колонну в северном направлении: абсолютно исправный Т-72 захвачен в ходе контратаки, - Бутусов. ВИДЕО

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На северном направлении подразделение ВСУ разбило одну из колонн российских оккупантов.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Российская колонна разбита и абсолютно исправный Т-72 захвачен в ходе контратаки на северном направлении. Наше подразделение в бою возглавляло один из старших офицеров ВСУ", - рассказал он.

Топ комментарии

  • phantom4
    ++
    Відмінно!
  • Sasha Gritsevich
    кацапи які виживуть,потім в своїх мухосранськах будуть прокидатися в соплях і поті і кричатимуть ВСУ,Байрактари,Джавеліни
  • Руслан Вовчук 22efa89a
    Серйозно? Вони будуть напиватися бояри і розказувати всім як доблєсно воювали проти українців, а НАТО з таємних баз вбивало їх. Ви що, кацапів не знаєте?
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