Подразделение ВСУ разбило российскую колонну в северном направлении: абсолютно исправный Т-72 захвачен в ходе контратаки, - Бутусов. ВИДЕО
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На северном направлении подразделение ВСУ разбило одну из колонн российских оккупантов.
Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Российская колонна разбита и абсолютно исправный Т-72 захвачен в ходе контратаки на северном направлении. Наше подразделение в бою возглавляло один из старших офицеров ВСУ", - рассказал он.