Артиллеристы 30-й бригады "встретили" очередную колонну российских оккупантов реактивными системами залпового огня: "Великолепная симфония". ВИДЕО
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30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского показала, как работает по враждебным целям украинская реактивная артиллерия.
Соответствующее видео было опубликовано на странице бригады в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"По прогнозам синоптиков, в Украину идут морозы. Но из-за действий артиллеристов 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского врагам холодно не будет. Их согреет "горячий" прием из наших реактивных систем залпового огня. На видео - прекрасная симфония, которой встретили оккупантов украинские артиллеристы. Ну и направление движения для "русского военного корабля", - говорится в описании видео.