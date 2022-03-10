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Защитники Украины уничтожили колонну российской техники, пытавшуюся проникнуть вглубь обороны ООС. ВИДЕО

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Воины отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили колонну российской техники, которая пыталась проникнуть в глубь обороны Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Вот все, что осталось от российской колонны техники, которая по лесным дорогам пыталась проникнуть вглубь Обороны Объединенных Сил. Но далеко оккупантам заехать не удалось. Воины отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко ждали непрошеных гостей. Как видите на видео, "встреча" была в лучших украинских боевых традициях", - говорится в сообщении.

– Мы ждем вас! – говорит командир нашего героического подразделения.

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    да это кацабам в красоту убивать из БМП автомобиль со знаком Инвалид за рулем дедушку и бабушку...... а тут все в разлет... так Сенс Украинский ..ЗАЗ после ДВУХ снарядов остался целее чем вот тот мотлох БМП...
  • Мистер Икс 00711c20
    Уничтожение кацапской сволоты дело ЗЕЛО полезное и приятное ..
  • Иван Сирко 69da2360
    От люблю я такі пейзажі, аж хочеться за пензла взятися! Прямо не можу втриматися!
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