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Именно сейчас в Мариуполе идет авиаобстрел со стороны оккупантов. Бомбы попадают в жилые дома, - горсовет. ВИДЕО

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Именно сейчас в Мариуполе идет авиаобстрел со стороны российских оккупантов.

б этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Бомбы попадают в жилые дома. Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра. Информация о пострадавших уточняется. Рашисты целенаправленно атакуют мирное население Мариуполя!", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Это они , суки, ТАК МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В ТУРЦИИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ?

    надо точкой У бомбануть Ростов
  • Перехватчик
    Vitalii Ovcharenko


    @vital_ovchar

    ·
    10 ч



    Передайте нашим західним партнерам, що щоб запобігти 3й світовій війні, для початку Росії можна віддати Україну, потім Польщу і Балтійські країни, потім Фінляндію і Швецію, потім ще кільканадцять країн, які забажає Путін.
    Головне ж не провокувати, щоб не було війни…
  • Ирина Мороз
    И не только, ещё Белгород и Севастополь
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