8 ночей без сна: как работает полиция во время войны. ВИДЕО

Во время войны полицейские продолжают работать в усиленном режиме – обеспечивают деятельность блокпостов, проводят эвакуацию населения, проверяют документы и транспортные средства, проводят поиск и расследовательную работу с диверсантами, а также противодействуют мародерству.

На YouTube-канале проекта "Український свідок" был опубликован видео с историей Евгения Жукова, легендарного десантника 79 аэромобильной бригады, начальника патрульной полиции и участника войны на востоке Украины.

С войной Евгений столкнулся не в первый раз. В 2014-2015 годах он участвовал в многочисленных штурмах украинских городов, а также, руководя подразделением, Женя выполнял разные задачи на востоке Украины. В частности, возведенное подразделение под личным руководством Евгения Жукова в 2014 году удерживало аэропорт "Донецк".

Как сообщает сам Евгений: "В настоящее время все украинцы это единственная система обороны Украины".

С начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Женя занимается организацией логистики добровольческих групп, оборонными процессами и поддержанием морального настроения военных и гражданского населения. Мужчина осуществляет координацию личного состава добровольческих подгрупп полицейских, которые из разных уголков Украины приехали защищать Киев. "Я пытался все 7 лет доказывать, что полицейские, а особенно патрульные полицейские, те молодые люди, которые пришли служить народу Украины, они не враги, они друзья"

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Во время войны полицейские продолжают работать в усиленном режиме – обеспечивают деятельность блокпостов, проводят эвакуацию населения, проверяют документы и транспортные средства, проводят поиск и расследовательную работу с диверсантами, а также противодействуют мародерству. "Когда в Украине началась полномасштабная война, полицейские делают свою работу по всем направлениям: кто палит танки, кто воюет, кто помогает гражданским, кто кормит их, кто эвакуирует людей… Поэтому мы показали настоящее свое лицо", – отмечает Евгений.

Как отмечает пресс-служба национальной полиции Украины, с начала полномасштабного российского вторжения, во время выполнения служебных задач погибли 22 полицейских, 88 получили тяжелые ранения, а 7 пропали без вести.

Напомним, медиапроект "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Повернись живим" Виталий Дейнега.

В настоящее время проект Ukrainian Witness существует на следующих платформах:

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSw52AtaknWAZLUP6ZCKm8A/featured

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Instagram https://instagram.com/UkrainianWitness

Telegram для украинцев https://t.me/UkrWitness

Telegram для россиян https://t.me/UkrainianWitness

Волонтеры фонда "Повернись живим" тесно сотрудничают с украинскими бойцами и получают от них эксклюзивные фото- и видеоматериалы. Поэтому Ukrainian Witness будет публиковать этот контент с комментариями на английском языке, чтобы больше людей за границей понимали, что происходит в Украине.

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