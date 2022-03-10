На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали, - Лавров. ВИДЕО
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Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров лжет о том, что его государство якобы "не нападало на Украину".
Об этом он заявил на брифинге в Анталии по результатам переговора с главами МИД Украины и Турции, сообщает Цензор.НЕТ.
Также Лавров прокомментировал вчерашний обстрел роддома в Мариуполе.
"Иностранные СМИ манипулируют информацией из роддома в Мариуполе. Он был давно захвачен батальоном "Азов". Оттуда выгнали всех рожениц и врачей", - заявил он.