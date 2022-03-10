Российская авиация сбросила 1000-кг бомбу на жилой район в центре Мариуполя. Убито много мирных жителей, - Бутусов. ВИДЕО
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В то время когда глава МИД РФ Сергей Лавров проводил переговоры с украинским коллегой, российская авиация сбросила неуправляемую 1000-килограммовую бомбу на жилой район в центре Мариуполя.
Об этом сообщил в фейсбуке журналист Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.
"Российская авиация во время "переговоров" Лаврова продолжает бомбить украинские города. Новый удар неуправляемой бомбой в тысячу килограммов по Мариуполю - прямо по жилому району в центре города, никаких военных объектов тут и близко нет. Обыкновенный фашизм. Сегодня снова в Мариуполе убито много мирных жителей. Уже 9 дней город защищается в полном окружении", - отметил он..