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Российская авиация сбросила 1000-кг бомбу на жилой район в центре Мариуполя. Убито много мирных жителей, - Бутусов. ВИДЕО

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В то время когда глава МИД РФ Сергей Лавров проводил переговоры с украинским коллегой, российская авиация сбросила неуправляемую 1000-килограммовую бомбу на жилой район в центре Мариуполя.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

"Российская авиация во время "переговоров" Лаврова продолжает бомбить украинские города. Новый удар неуправляемой бомбой в тысячу килограммов по Мариуполю - прямо по жилому району в центре города, никаких военных объектов тут и близко нет. Обыкновенный фашизм. Сегодня снова в Мариуполе убито много мирных жителей. Уже 9 дней город защищается в полном окружении", - отметил он..

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Топ комментарии

  • Thinker 4a114ed1
    пленных кацабов не брать!!
  • Said_
    У них завжди так під час перемовин...
  • Hanka Panyanka
    это зверье, нет там ничего человеческого..., и если бы прибить лаврова на тех переговорах, это можно было расценить, как величайший акт гуманизма...
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