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Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях, - Зеленский. ВИДЕО

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Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, теробороновцам и всем присоединившимся к защите - мы не стали рабами

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обороняем наше государство уже 15-й день. Мы выстояли. Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях. Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, теробороновцам и всем присоединившимся к защите - мы не стали рабами. И никогда не станем рабами. Потому что это – наш дух, это наша судьба", - подчеркнул глава государства.

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Топ комментарии

  • Igr 44
    тут такая хрень. мордва и удмурты разгоняют такую инфу что с мацквабада утек монголоид шойга и сами свинособаки не могут его найти. по ходу крыга скресла.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Сейчас им скажут, что сахара никогда и не бьіло - завтра уже поверят.
  • Igr 44
    дерьмак никто и зовут его никак.
    мыролюбного плана бэ уже не будет, от слова совсем.
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