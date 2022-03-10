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"Байрактар" уничтожил ЗРК "Бук" российских оккупантов. ВИДЕО

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Украинские воины с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили ЗРК "Бук" российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - украинцы посвятили песню ударному БПЛА. ВИДЕО

Топ комментарии

  • MausMike
    Шмякібум!
  • Сергей Осадчий bf081de4
    Скоро в орків слова "байрактар" буде асоціюватись із словом Бандера і означатиме: "услышал? беги в мокшанские болота и не оглядывайся"
  • Urs
    Під Броварами ЗСУ накрили чергову колону рашистів.
    Чергова група орків на чолі з командиром танкового полку, полковником Захаровим.
    Робота 72 бригади і ОПСП "Азов".
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