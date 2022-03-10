"Полбатальона 200-х": СБУ перехватила разговор оккупанта из Николаевского аэропорта. АУДИО
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Служба безопасности Украины перехватила разговор находящегося в Николаевском аэропорту российского оккупанта. Он рассказал о многочисленных потерях среди личного состава.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
Захватчик отметил, что находится в Николаевском аэропорту и участвует в штурме города.
По его словам, большое количество российских солдат, прибывших в Украину с южного направления, уже погибли.
"Пол второго батальона раз##ало вообще, 200-е. И командир полка их погиб", - отметил оккупант.