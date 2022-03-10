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"Полбатальона 200-х": СБУ перехватила разговор оккупанта из Николаевского аэропорта. АУДИО

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Служба безопасности Украины перехватила разговор находящегося в Николаевском аэропорту российского оккупанта. Он рассказал о многочисленных потерях среди личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Захватчик отметил, что находится в Николаевском аэропорту и участвует в штурме города.

По его словам, большое количество российских солдат, прибывших в Украину с южного направления, уже погибли.

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"Пол второго батальона раз##ало вообще, 200-е. И командир полка их погиб", - отметил оккупант.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Y.M. Z.
    Та там їх як клопів нечавлених. Лізуть і лізуть через кримський міст і [незруйновані] українські колії...
  • сергей сергей cf2270e1
    Не дійшов він до Берліна.

    Не доїхав до Ла-Манша.

    Сдох, падлюко, в Україні.

    Перемога буде Наша.
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