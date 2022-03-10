Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

Мелитопольцы вышли на митинг и еще раз показали, что они - это Украина. ВИДЕО

9 74515
10 марта сотни жителей Мелитополя вышли с желто-голубыми флагами показать российским оккупантам, что им здесь не рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Запорожской ОГА.

"Мелітопольці та їхнє щоденне нагадування, що вони - це і є Україна!

Да держать! Вспомните все эти видео, когда в следующий раз российские федеральные телеканалы будут распространять постановочные видео якобы оккупантам совета на украинской земле.

Слава Украине!
Мелитополь – это Украина!!!"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": А что мы здесь овцы - ходить по кругу?, - участники проукраинского митинга в Мелитополе пренебрегли всеми предупреждениями оккупантов. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Денис Саверский
    Браво, Мелитополь! Все равно окупанты уберутся из Украины
  • Валентина Саюн
    Мелітополь це Україна, жопоблок,що здав міста Запоріжжя в канаву
  • ьля
    респект, Людям! не втрачайте віри і бережіть себе!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости