Мелитопольцы вышли на митинг и еще раз показали, что они - это Украина. ВИДЕО

10 марта сотни жителей Мелитополя вышли с желто-голубыми флагами показать российским оккупантам, что им здесь не рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Запорожской ОГА.

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"Мелітопольці та їхнє щоденне нагадування, що вони - це і є Україна!



Да держать! Вспомните все эти видео, когда в следующий раз российские федеральные телеканалы будут распространять постановочные видео якобы оккупантам совета на украинской земле.



Слава Украине!

Мелитополь – это Украина!!!"

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