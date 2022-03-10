Имперские мечты России выросли в фашизм, и виноваты все россияне, прежде всего журналисты, – российский историк Таирова-Яковлева. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в своем обращении к украинцам.
"Для меня то, что происходит, – это личная трагедия. Не только потому, что последние 30 лет я занимаюсь исследованием истории Украины и у меня очень много друзей по всей Украине. Но и потому, что мне очень стыдно, что я – русская", – сказала Таирова-Яковлева на украинском языке.
Мне очень стыдно за мое отечество. Когда-то мы очень радовались Россией Собчака и Ельцина, демократической. Когда мы впервые поднимали триколор – мы действительно мечтали, что это будет новая демократическая Россия.
Как случилось, что имперские мечты и то, что Ленин когда-то называл "великодержавным шовинизмом", трансформировалось в фашизм?
Мы об этом будем много дискутировать, писать много книг. Потом, в будущем. После победы. После вашей победы".
"Я не сомневаюсь, что с Украиной все будет очень хорошо. Что это будет огромное, мощное европейское государство. А вот с будущим России все будет гораздо более трагично", – спрогнозировала она.
То, что сейчас происходит с Россией, историк сравнила с Германией после Первой мировой войны – когда стремление к реваншу трансформировалось в нацизм. И только уничтожение всех этих мечтаний и огромные средства, заплатившие за нацистские преступления, Германия, открыло для нее новое будущее.
Таирова-Яковлева также подчеркнула, что в этой трансформации России виноваты, среди прочих, и "все российские профессора" – как те, кто препятствовал обнародованию правдивых фактов об истории украинско-российских отношений, и просто так молчавших.
"Виновны все россияне. И прежде всего - журналисты", - признала профессор Санкт-Петербургского государственного университета.
При этом она отметила, что "виновны и те сотни тысяч, миллионы украинцев, которые живут в России и молчат. Например, украинские звезды".
Также, по мнению Таирово-Яковлевой, виновны и те ее коллеги-историки со всего мира, которые поддерживали имперские амбиции России.
"Я уверена, что вы победите. Что казацкий дух живет. Слава Украине!" – подытожила российская исследовательница.