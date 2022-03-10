Имперские мечты России выросли в фашизм, и виноваты все россияне, прежде всего журналисты, – российский историк Таирова-Яковлева. ВИДЕО

Российский историк Татьяна Таирова-Яковлева, специализирующаяся на истории Гетманщины, записала обращение для украинцев, в котором сравнила путинскую Россию с нацистской Германией и убеждена, что Украина обязательно победит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в своем обращении к украинцам.

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"Для меня то, что происходит, – это личная трагедия. Не только потому, что последние 30 лет я занимаюсь исследованием истории Украины и у меня очень много друзей по всей Украине. Но и потому, что мне очень стыдно, что я – русская", – сказала Таирова-Яковлева на украинском языке.

Мне очень стыдно за мое отечество. Когда-то мы очень радовались Россией Собчака и Ельцина, демократической. Когда мы впервые поднимали триколор – мы действительно мечтали, что это будет новая демократическая Россия.

Как случилось, что имперские мечты и то, что Ленин когда-то называл "великодержавным шовинизмом", трансформировалось в фашизм?

Мы об этом будем много дискутировать, писать много книг. Потом, в будущем. После победы. После вашей победы".

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"Я не сомневаюсь, что с Украиной все будет очень хорошо. Что это будет огромное, мощное европейское государство. А вот с будущим России все будет гораздо более трагично", – спрогнозировала она.

То, что сейчас происходит с Россией, историк сравнила с Германией после Первой мировой войны – когда стремление к реваншу трансформировалось в нацизм. И только уничтожение всех этих мечтаний и огромные средства, заплатившие за нацистские преступления, Германия, открыло для нее новое будущее.

Таирова-Яковлева также подчеркнула, что в этой трансформации России виноваты, среди прочих, и "все российские профессора" – как те, кто препятствовал обнародованию правдивых фактов об истории украинско-российских отношений, и просто так молчавших.

"Виновны все россияне. И прежде всего - журналисты", - признала профессор Санкт-Петербургского государственного университета.

При этом она отметила, что "виновны и те сотни тысяч, миллионы украинцев, которые живут в России и молчат. Например, украинские звезды".

Также, по мнению Таирово-Яковлевой, виновны и те ее коллеги-историки со всего мира, которые поддерживали имперские амбиции России.

"Я уверена, что вы победите. Что казацкий дух живет. Слава Украине!" – подытожила российская исследовательница.