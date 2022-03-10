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В Житомирской области в результате обстрела блокпоста погибли пятеро военнослужащих, двое - ранены, - председатель ОГА Бунечко. ВИДЕО

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В Житомирской области вчера в результате обстрела блокпоста в селе Старая Котельня погибли пятеро военнослужащих.

Об этом в видеообращении заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ. .

"Вчера продолжались авиационные обстрелы Житомирщины, фактически - авиационная война с Житомирщиной. Вчера в Коростене была обстреляна нефтебаза "UPG", один человек погиб, взрыва нефтепродуктов не произошло. Кроме того, был обстрелян блокпост в селе Старая Котельня в Житомирском районе. Пять военнослужащих погибли, двое ранены", - рассказал он.

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По информации Бунечко, за две недели с момента полномасштабного вторжения России в Украину по Житомирщине было нанесено более 40 авиационных ударов.

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Топ комментарии

  • Xenia
    Дуже шкода хлопців.
    Дуже.
    Царство Небесне.
  • Чайка Київ
  • hazhi
    Я живу недалеко від Житомира. Літак кожен вечір між 18-20 заходить з півночі, зі сторони бульби. Чеше постійно над нашою вулицею, може орієнтир якийсь. Іде на південь, розвертається і через декілька хвилин зі сторони Житомира видно спалахи.
    Якого би стінгера, він як рейсовий автобус, кожен день над нами чеше
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