В Мариуполе разрушено управление ГСЧС. ВИДЕО

Здание главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разрушено в результате атаки оккупантов на Мариуполь.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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"Добрались подонки и до здания Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области... Проклятые освободители в агонии расстреливают в Мариуполе все - роддома, больницы, жилье мирных жителей, школы и детские сады", - говорится в сообщении.

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Также видео оттуда опубликовал в телеграме журналист Андрей Цаплиенко.