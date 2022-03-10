Украинские военные пошли в контрнаступление на Киевщине. ВИДЕО
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Украинские военные попытались прорваться в Киевские области, где сконцентрировались российские силы.
Об этом говорится в сюжете "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
По данным разведки, группа военных РФ с танками и бронетехникой зашли в поселок и частично его контролируют. По словам местных жителей, у них отобрали телефоны и их не выпускают из села. Украинские силы пытались нанести поражение противнику и отбросить его за пределы села.