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Подразделение оккупантов разбили вблизи села Мокрец - уничтожено 3 танка и ЗРК "Тор", захвачено 7 танков. ВИДЕО

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Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию о том, что вблизи села Мокрец было разбито подразделение российских оккупантов и уничтожен ЗРК "Тор".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Цаплиенко отметил: "Вот так возле села Мокрец на границе Киевщины и Черниговщины украинские воины разбили подразделение российских оккупантов. По словам военных, принявших бой, подбиты 3 танка, ЗРК "Тор" и 2 МТЛБ. Захвачено в качестве трофея 7 Т-72 1 БРМ".

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Топ комментарии

  • Первый Второй
    В нападении украинцы еще страшнее, чем в обороне.
    Исход войны уже совершенно ясен. Был бы Кремль умный, он бы сейчас, сообразив, к чему клонится дело, должен был бы изо всех сил укреплять власть безумно популярного в Украине и во всем мире Зеленского. Одна надежда только на Зеленского. Тот, кто видит реальность, - видит неизбежность переноса войны на территорию России.
    Более того, вдохновляющая сила мести может оказаться сильнее здравого смысла и политической деликатности. А в нападении украинцы еще страшнее, чем в обороне. И гоня российскую армию, продвинуться вглубь России они могут достаточно глубоко.
    Уже ясно, что с такой армией надеяться вообще не на что. А сумеет ли Зеленский своим авторитетом остановить своих бойцов и не дать им перешагнуть рубикон границ - большой вопрос.
    Любой профессиональный политик уже обязан был бы определить, что земля уходит у России из-под ног. Украинцы дерутся не хуже чеченцев, а даже пострашнее. У горцев есть в бою некая театральность, романтизм - а украинцы просто всех убивают без предисловий.
    Александр Невзоров, YouTube
  • MAKAROV ddf66d11
    7 танков т72 в качестве трофеев? неплохо так! Судя по видосу, свежая модификация.
  • Welt Schmerz
    Село виправдало свою назву - кацапам настав мокрець

    (це такий *******, коли залишається мокре місце)
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