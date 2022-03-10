Подразделение оккупантов разбили вблизи села Мокрец - уничтожено 3 танка и ЗРК "Тор", захвачено 7 танков. ВИДЕО

Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию о том, что вблизи села Мокрец было разбито подразделение российских оккупантов и уничтожен ЗРК "Тор".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Цаплиенко отметил: "Вот так возле села Мокрец на границе Киевщины и Черниговщины украинские воины разбили подразделение российских оккупантов. По словам военных, принявших бой, подбиты 3 танка, ЗРК "Тор" и 2 МТЛБ. Захвачено в качестве трофея 7 Т-72 1 БРМ".

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