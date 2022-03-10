Сталинизация рашки. День 15. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пятнадцатый день Народной войны Украины. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.