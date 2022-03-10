Тероборона Полтавской области захватила 3 танка оккупантов и передала их ВСУ. ВИДЕО

Территориальная оборона Полтавщины захватила три танка оккупантов и передала их ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме написал Антон Геращенко

Он отметил: "Силы самообороны Полтавской области захватили и передали на восстановление для дальнейшего использования Вооруженными Силами Украины 3 танка захватчиков, которые в ближайшее время станут мощной составляющей обороны наших рубежей!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вот, пацаны, #башни их", - гадяцкая терроборона получила NLAW. ВИДЕО