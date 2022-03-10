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Тероборона Полтавской области захватила 3 танка оккупантов и передала их ВСУ. ВИДЕО

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Территориальная оборона Полтавщины захватила три танка оккупантов и передала их ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме написал Антон Геращенко

Он отметил: "Силы самообороны Полтавской области захватили и передали на восстановление для дальнейшего использования Вооруженными Силами Украины 3 танка захватчиков, которые в ближайшее время станут мощной составляющей обороны наших рубежей!"

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Топ комментарии

  • Skirmycius Skirmycius
  • stels400
    Граница Сумской и Полтавской
  • Олег Смуток 8713be8e
    Ні один із союзників по НАТО так завзято не озброює ЗСУ як паРаша
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