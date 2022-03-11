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В военный аэродром Луцка попало три ракеты. Есть один погибший, количество пострадавших уточняется, – мэр Полищук. ВИДЕО

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В результате атаки войск РФ по военному аэродрому Луцка погиб один человек.

Об этом сообщил в своем обращении мэр Луцка Игорь Полищук, передает Цензор.НЕТ.

"Ориентировочно в 5.45 прозвучало три взрыва, попало три ракеты в наш военный аэродром. Есть один погибший. Информация о пострадавших, их количестве и степени тяжести уточняется. На месте работает ГСЧС", - отметил он.

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  • Підлога Маккартні
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  • Юрий Новак
    Вони кацапам повірять що то ми і виразять стурбованість...
  • sandr bak
    та по тій же причині,по якій стратегічний військовий об"єкт не прикритий ппо,і його обстрілюють як в тирі. за три останні роки для зміцнення обороноздатності було зроблено нуль цілих *** десятих,в пріоритеті були відосики,піар і боротьба з політичними оппонентами
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