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Авиаудар войск РФ по Днепру: пожар на обувной фабрике локализован на площади 500 м кв. ВИДЕО

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Спасателям удалось локализовать пожар в здании обувной фабрики в Новокодакском районе Днепра, возникший в результате авиаудара войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Оперативная информация. Днепропетровская область. В 08:45 пожар здания обувной фабрики в Новокодакском районе г. Днепр, возникший в результате авиаудара, локализован на площади 500 м кв", - информируют спасатели.

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Топ комментарии

  • Константин См
    На цій взуттєвій фабриці "правасєкі савмєстна с фашиствующим батальоном Азов"робили черевики зі шкіри руZZко-"гаварящіх" немовлят? чи що?
  • Fidel Desperado
    Таки да! Я лично у них купил несколько пар. Отличная обувь! Только при ходьбе они не скрипят, а гнут матюки
  • Сергей Исаков
    Чому всі пишуть, що це авіаудар? Хіба над Дніпром вже спокійно літають бомбардувальники?
    Якщо я правильно розумію, це ракетний удар.
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