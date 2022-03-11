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Сегодня открывают новые гуманитарные коридоры: Верещук озвучила маршруты. ВIДЕО

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В Украине открываются новые гуманитарные маршруты. Маршруты планируют из Мариуполя, Волновахи, Энергодара, Изюма, Бучи, Гостомеля, Микуличина, Андреевки, Макарова, Бородянки.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

Новые гуманитарные коридоры

  • Из Мариуполя в Запорожье. Через Портовское, Мангуш, в обход Никольского, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье. По всему маршруту будет обязательно разминирование. Кроме того, из Запорожья уедет колонна автобусов с гуманитарным грузом на Мариуполь.
  • Из города Пологи Запорожской области в Запорожье. Через Токмак, Васильевку, Каменское, Запорожье. Из Запорожья выедут автобусы для эвакуации.
  • Из Волновахи в Покровск. Через Валерьяновку, Новоандреевку, Кирилловку, Угледар.

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  • Из Энергодара в Запорожье. Через Днепрорудное и Васильевку.
  • Из Изюма Харьковской области в Лозовую. Через Малую Камышеваху, Барвенково, Близнецы. Автобусы выедут из Лозовой, также планируют поставки гуманитарного груза.
  • Из Бучи в Киев. Через Ворзель, Михайловку, Рубежовку, Шпитьки, Белогородку. Автобусы для эвакуации отправят из Киева.
  • Из Гостомеля в Киев. Через Бучу, Михайловку, Рубежовку, Шпитьки, Петрушки, Белогородку.
  • Козаровичи-Киев.
  • Микуличин-Киев.
  • Андреевка-Житомир.
  • Макаров-Житомир.
  • Бородянка-Житомир.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Как можно? Мадам знает толк в эвакуациях
  • Roman Partsei
    Це якесь нове знущання? Кожного дня розказує про "зелений коридор" для Маріуполя, якого не існує
  • Юрий Новак
    Хто цій зеленій парасольці донесе, що коридор зеленіє тоді, коли його ЗСУ робить а не домовленості.
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