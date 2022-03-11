Сегодня открывают новые гуманитарные коридоры: Верещук озвучила маршруты. ВIДЕО

В Украине открываются новые гуманитарные маршруты. Маршруты планируют из Мариуполя, Волновахи, Энергодара, Изюма, Бучи, Гостомеля, Микуличина, Андреевки, Макарова, Бородянки.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

Новые гуманитарные коридоры

Из Мариуполя в Запорожье. Через Портовское, Мангуш, в обход Никольского, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье. По всему маршруту будет обязательно разминирование. Кроме того, из Запорожья уедет колонна автобусов с гуманитарным грузом на Мариуполь.

Из города Пологи Запорожской области в Запорожье. Через Токмак, Васильевку, Каменское, Запорожье. Из Запорожья выедут автобусы для эвакуации.

Из Волновахи в Покровск. Через Валерьяновку, Новоандреевку, Кирилловку, Угледар.

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