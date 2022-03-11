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В Херсоне враг готовится к обороне, но наше предложение сдаться в плен еще актуально, - Ким. ВИДЕО

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В Херсоне враг начинает готовиться к обороне, но сегодня еще в силе предложение о том, чтобы русские солдаты сдавались в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

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"Сегодня была спокойная ночь. Знаю, что оккупантам не до того. Они уходят в обратную сторону. В Херсоне враг начинает готовиться к обороне, но сегодня еще действует предложение для российских солдат сдаваться в плен", – сказал Ким.

Также он сообщил, что ночью с помощью телемедицины (медсестра дистанционно управляла процессом) в Николаеве приняли роды, успешно родился мальчик.

Ким также обратился к предпринимателям с тем, чтобы экономика работала, чтобы "ходил безналичный расчет".

"Сейчас мы занимаемся восстановлением коммуникаций, поставкой продуктов. И, конечно, выбиваем врага. Мы снова продвинулись дальше", - подчеркнул глава ОВА.

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Топ комментарии

  • Dron
    Нравится это кому-то или нет, но де-факто наша армия сейчас самая сильная в Европе.
    И фраза "скоро НАТО попросится в Украину" перестаёт быть шуточной.
  • Сергей Харитонов 812502f3
    Херсонская область не против на время военных действий стать Николаевской. И это не только мое мнение. Так как наш губернатор еще 24го сбежал в неизвестном направлении. Хотя местные предполагают что в Крым...
  • Перехватчик
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