Новости Видео

"Конечно, мы боимся автоматов, но х#р им, а не Херсон", - хроника протестов против захватчиков в оккупированном городе. ВIДЕО

11 72032
Захваченный российскими оккупантами Херсон не сдается, а жители города выходят на антироссийские акции, несмотря на риск для жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря этим протестам херсонцам уже удалось сорвать попытки оккупантов провозгласить так называемую "ХНР", а дальнейшие акции уже начинают пугать российских военных.

"Ты же военный, ты же понимаешь, что ты и полурожка не успеешь выпустить, как эти пять тысяч людей просто вас сметут и разорвут, - объясняю им. Говорю им: "Вам не страшно". Они молчат в ответ. Они реально. знают, что народ не остановить", – отмечает один из участников протестов.

Смотрите так же на"Цензор.НЕТ": В Херсоне враг готовится к обороне, но наше предложение сдаться в плен еще актуально, - Ким. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Gregory Mihelson
    Херсон - город Герой!!
  • Олег Васильченко 827828f7
    Московия - страна сатанизма, приьворяющаяся православной.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УКРАЇНСЬКУ НЕЗЛАМНУ НАЦІЮ НІКОМУ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости